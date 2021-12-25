Пять фильмов новогоднего фестиваля в кинотеатре "Художественный"

Кинотеатр "Художественный", поход в который сам по себе всегда праздник, устроил еще один фестиваль к Новому году (с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года). Проходит такой впервые. Подробно о нем писала "РГ".

Наш обозреватель из обширной программы киносмотра, в которую вошли, как современные, отмеченные ведущими фестивалями мира ленты, так и классика, которую принято пересматривать в праздничные зимние дни, выбрала пять фильмов.

"Лакричная пицца". Режиссер Пол Томас Андерсон

Фото: предоставлено кинотеатром "Художественный"

На фестивале в "Художественном" состоится российская премьера фильма, который выйдет в прокат у нас в стране уже в январе. Это - девятая по счету лента культового американского сценариста и режиссера. В ней снимались Брэдли Купер и Шона Пенн. "Лакричная пицца" получила четыре номинации на премию "Золотой глобус".

Также у фильма 8 номинаций на премию Critics Choice Awards. Время действия в фильме - 70-е годы прошлого века в США. Главный герой - Гэри Валентайн - подросток, мечтающий о карьере актера. Он влюбляется в девушку, которая старше его на 10 лет, и знакомится со знаменитым продюсером, работающим с Барбарой Стрейзанд.... Брэдли Купер исполнил роль реального кинопродюсера Джона Питерса. В 1976 году под руководством Питерса была снята картина "Звезда родилась" с Барброй Стрейзанд в главной роли. За роль в одноименном ремейке 2018 года Купер был номинирован на "Оскар". Главную роль в ремейке сыграла Леди Гага.

Даты показов фильма на фестивале - 29 декабря в 20:40 и 9 января в 20:00.

"Петровы в гриппе". Кирилл Серебренников

Если возникнет вопрос - почему эту картину - экранизацию повести Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" показывают на новогоднем фестивале - расскажем, что ее действие разворачивается как раз в этот праздник. Из Юлии Пересильд вышла отличная Снегурочка. Из Юры Борисова - Дед Мороз.

В "Художественном" состоится спецпоказ картины, где бонусом впервые представят публике не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года. О фильме расскажут и ответят на вопросы Кирилл Серебренников, продюсер Илья Стюарт и актер Юра Борисов. "Петровы в гриппе" - сотканный из воспоминаний и галлюцинаций портрет России последних 20 лет. Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года. Оператор фильма Владислав Опельянц был удостоен приза Высшей технической комиссии фестиваля. Российская премьера фильма прошла в "Художественном".

Дата показа - 26 декабря в 21:00

Снега больше не будет". Малгожата Шумовска, Михал Энглерт

Главный герой фильма Женя (эту роль исполнил Алек Утгофф, известный широкому зрителю по сериалу Netflix "Очень странные дела") был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за нее он обрел особые мистические способности. Сейчас он - массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные тайны.

На Венецианском кинофестивале 2020 года картина "Снега больше не будет" была номинирована на "Золотого льва". Лента также была выдвинута на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Польши.

Дата показа - 2 января в 15:00.

"Чего хочет Слава?". Оксана Бычкова

Фото: предоставлено кинотеатром "Художественный"

Этой ироничной комедией, посыл которой состоит в том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний, сегодня откроется фестиваль. Накануне Нового года главная героиня Слава загадывает два желания: прославиться, спасая мир, и чтобы ее мужу Вале повезло со стартапом. Праздники проходят, но чуда не происходит. Слава уходит от мужа, после чего в его жизни начинают происходить неожиданные перемены... В ленте заняты молодые, но уже хорошо известные актеры, включая Александра Паля и Александру Ревенко.

"Чего хочет Слава" - комедия от компании Good Story Media. Восьмой по счету фильм Оксаны Бычковой ("Питер FM", 2006). Как и предыдущий фильм режиссера ("Еще один год", (2014)), эта лента - вдумчивое исследование природы любви.

Дата показа - 25 декабря в 19:30.

"Волшебник из страны Оз". Виктор Флеминг

Фото: предоставлено кинотеатром "Художественный"

Это самая титулованная знаменитой детской книги Лаймена Фрэнка Баума. Она была снята по революционной для 1939 года технологии цветного кинематографа, став самой дорогостоящей постановкой своего времени. Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", победив в двух - за лучший саундтрек и за песню Over the Rainbow.

Как помнят зрители и читатели, 11-летняя Дороти живет в Канзасе на ферме своих тети и дяди. Однажды страшный шторм уносит целый дом вместе с Дороти и ее песиком Тото в загадочную страну Оз. Здесь девочку встречают как настоящую героиню, так как приземлившийся дом раздавил злую ведьму. Но нужно вернуться домой, и тут без доброго волшебника никак не обойтись.

Даты показов - 28 декабря в 19:30, 4 января в 14:30.