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25.12.2021 14:00
Рубрика: Культура

Писатели, рожденные в СССР: 30 лет назад Советский союз прекратил свое существование

Текст: ГодЛитературы.РФ
30 лет назад над Кремлем был спущен флаг СССР. Портал ГодЛитературы.РФ опросил писателей, заставших этот момент двадцатилетними: значит ли для них что-нибудь выражение "рожденный в СССР".

Вадим Панов (р.1972)

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Это очень странное ощущение: родиться в стране, которой уже нет. Наверное, нечто похожее испытывали люди, покинувшие Россию после Октябрьской революции: всё, чему они учились, всё, что впитывали в детстве и юности, перестало существовать. Но нужно помнить, что перестала существовать надстройка - структура власти и отношений между людьми, а сама Россия осталась, просто приняла иную форму правления. И нужно принять своё прошлое - и прошлое страны - как часть многовековой истории России, не проклинать его и не идеализировать, а примириться с произошедшим и вместе строить будущее, по возможности избегая в нём подобных катаклизмов.

Где находится красный флаг СССР, спущенный в Кремле 25 декабря 1991 года

Анна Матвеева (р. 1972)

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Это значит для меня в первую очередь то, что пора, наверное, скрывать свой возраст, раз уж мне задают такие вопросы! Если же говорить серьезно, то советским человеком я была меньше, как несоветским - а самые захватывающие, переломные моменты в жизни общества и вовсе пропустила, занимаясь своими мелкими делами: влюблялась, училась, писала первые рассказы и так далее. Вот не так давно младший сын сказал мне - я завидую вашему поколению, потому что это был грандиозный, какой-то жюльверновский скачок в развитии всего и сразу. "Вы, действительно, живете "в будущем", а нам, скорее всего, не дождаться настолько колоссальных перемен". С этой стороны я никогда на свое советское прошлое не смотрела - надо попробовать!

Полную версию статьи читайте на портале ГодЛитературы.РФ Рождённые в СССР - Год Литературы

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