Под елку: книги, которые станут отличным подарком на Новый год

Утверждение, что книга - лучший подарок, может быть спорным, но только не в случае с этой подборкой. Предваряя наступление зимних праздников, делимся с вами новинками, которым самое место под новогодней или рождественской елью - они не только подарят часы увлекательного чтения, но и впечатлят своей красотой. За вами - только сделать выбор.

"Рождественская песнь", Чарльз Диккенс, иллюстрации Якопо Бруно, издательство "АСТ"

История Эбинизера Скруджа, рассказанная Чарлзом Диккенсом более ста лет назад, и сегодня остается любимой для читателей во всем мире. Может быть, все дело в магии настоящего рождественского чуда - что же еще могло превратить закоренелого скрягу в доброго и великодушного человека? Перечитать классику - всегда отличная идея, а это издание еще и влюбит в себя иллюстрациями известного итальянского художника Якопо Бруно, которые погружают в атмосферу сказки и волшебства.

"Магия вязания. Вяжем спицами одежду, игрушки и аксессуары из мира Гарри Поттера", Танис Грей, издательство "МИФ"

Даже если вы никогда не планировали держать в руках спицы, эта книга заставит вас пересмотреть свое отношение к рукоделию. О чем тут думать, если речь о вселенной Гарри Поттера, которую к тому же можно создавать своими руками, а новогодние каникулы - отличное время, чтобы освоить что-то новое или заняться любимым хобби? Подробные инструкции помогут связать шарфы факультетов Хогвартса, варежки с орнаментом "Золотой снитч", рождественские свитеры миссис Уизли и многое другое. А кадры из фильмов и факты о съемках - прекрасный бонус для всех любителей поттерианы.

"Между Христом и Антихристом. "Поклонение волхвов" Иеронима Босха", Михаил Майзульс, издательство "Альпина Паблишер"

Из множества изображений сцены Рождества особенно выделяется триптих "Поклонение волхвов", написанный Иеронимом Босхом. До сих пор он таит в себе массу загадок, разгадать которые просто так не получится, и интригует исследователей. Расшифровать послание гения взялся историк-медиевист Михаил Майзульс - для этого он обращается к средневековой демонологии, астрологическим теориям и апокалиптическим мифам о последних временах и Антихристе. "Поклонение волхвов" в мельчайших деталях, многочисленные иллюстрации и неожиданные параллели - этот рождественский сюжет захватит не хуже любого исторического детектива.

"Три "Метели". Новеллы русских классиков", издательство "Никея"

Метель - в русской литературе особенный образ. Писатели нередко обращались к этому чрезвычайному состоянию природы, для человека довольно опасному - практически всегда вьюга, буран сулят герою испытания и далеко идущие последствия. Начал эту традицию Александр Пушкин. Своей повестью он вдохновил Владимира Соллогуба. А вскоре в творческое соревнование вступил и Лев Толстой - так появились три новеллы под названием "Метель". В книге все они собраны под одной обложкой, а еще снабжены комментарием историка культуры, профессора Сергея Стахорского, который объяснит, почему метель так притягивала классиков и как менялся с годами ее образ. Читателя ждет "литературное расследование" - новую серию "Никея" начинает как раз этим сборником.

"Наше худшее Рождество", Сара Морган, издательство "МИФ"

Ну и конечно, для любителей сентиментальных сюжетов под мерцание гирлянд - роман о воссоединении семьи на фоне Рождества в шотландской глуши. Для сестер Саманты и Эллы Митчелл Рождество - самое драгоценное время в году. В этот день они стремятся восполнить все, чего им так не хватало на рождественских праздниках в детстве. Но на этот раз они будут покупать подарки самому неожиданному гостю - своей отчужденной матери, с которой не виделись несколько лет... Если вы любите популярные рождественские фильмы - с, возможно, предсказуемым сюжетом, но невозможно рождественской атмосферой - эта книга придется вам по душе.