Президенты России и Египта обсудили крупные проекты и Ливию

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси по телефону тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Лидеры продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений и высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Сообщается, что Египет станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

Путин и Сиси также затронули ряд международных тем. "Констатирована близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии", - сообщили в пресс-службе Кремля.