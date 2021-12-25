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25.12.2021 04:00
Рубрика: Общество

Психологи и астрологи рассказали, в какой одежде лучше встречать 2022 год

Текст: Алена Антонова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наступающий 2022-й по восточному календарю - год Черного Водяного Тигра. Рекомендации астрологов и стилистов в Сети на счет того, в какой одежде встречать "хозяина года" часто взаимоисключающие. Кто-то рекомендует облачиться в предстоящую новогоднюю ночь в полосатый наряд, а кто-то напротив категорически выступает против такого рисунка на ткани.

Фото: iStock
Психологи рассказали, как встречать Новый год одиноким

Надевать синее, золотое, черное - какие только не встретишь советы. Одни говорят, что нужно непременно что-то яркое, другие выступают за сдержанные тона, близкие к природным.

У психологов своя точка зрения. Так, Елена Штоль - астролог, психолог, специалист по семейной психотерапии рекомендует продумать новогодний наряд с точки зрения присутствия в нем комфортных и "удачных" вещей. "Хорошо, если в вашем новогоднем наряде будет присутствовать вещь, в которой или с которой вы когда-то испытали состояние счастья или вам сопутствовала удача. Это необязательно может быть платье или рубашка. Пусть будут серьги или брошь. Нужен элемент, с которым связаны приятные воспоминания", - рассказала "Российской газете" Елена Штоль.

Психолог поясняет, что этот прием работает с точки зрения кинезиологии. "Когда мы надеваем вещь, с которой связаны приятные эмоции, тело также это вспоминает и дает сигнал мозгу. И мы встречаем праздник в хорошем настроении и прекрасном расположении духа", - обращает внимание психолог.

По данным некоторых астрологов, в этом году во время празднования Нового года могут активизироваться энергии, которые вызывают сложные эмоциональные состояния, например, раздражение и обиду. А, в том числе, комфортная одежда поможет справиться с негативными эмоциями.

Известный психолог и трансформационный тренер Юлия Романова рекомендует встречать Новый год, прежде всего, в комфорте. "Многие люди по-прежнему живут во власти новогодних стереотипов. По шаблону непременные атрибуты праздника - нарядная одежда, богатое застолье, оливье, шампанское. Хотя часто душа требует совсем другого. И с учетом напряженных предновогодних дней и в целом насыщенной жизни, многие люди мечтают просто поспать, отдохнуть, встретить Новый год в пижаме. Если есть такое желание, то его важно себе "разрешить". Должно быть комфортно и душе, и телу - это главная моя рекомендация", - рассказала "РГ" Юлия Романова.

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