Постановление главного государственного санитарного врача по Псковской области от 23 декабря 2021 года № 34 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Псковской области Нестерук А.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Псковской области расценивается как неблагополучная, напряженная.

На 49-й неделе 2021 г. (06.12.2021 - 12.12.2021) за неделю превысила заболеваемость по РФ (146,19 на 100 т.н.) на 34,9%. На 50-й неделе 2021 г. (13.12.2021 - 19.12.2021) заболеваемость за неделю превысила заболеваемость по Российский Федерации (134,84 на 100 т.н.) на 40,7%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. При анализе по профессиональному признаку наибольшие показатели заболеваемости регистрируется среди работников, профессиональная деятельность которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов, банков и др.

Стабильно регистрируется наибольшее количество новых случаев COVID-19 в возрастных группах: от 30 до 49 лет, от 50 до 64 лет, 65 лет и старше. На 50 неделе 2021 г. самое большое количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 49 лет - 31,1% от общего числа случаев, далее - от 50 до 64 лет - 25,51% от общего числа случаев, после - 65 лет и старше - 17,8% от общего числа случаев.

В рамках прививочной кампании планируется привить 403630 человек. План иммунизации выполнен на 63 %. Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать "коллективный иммунитет".

В целях своевременного проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрированы в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрированы в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, в т. ч. вахтовым методом, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области в сфере:

- адвокатских, нотариальных услуг;

- туристических услуг;

- информационных услуг;

- ветеринарных услуг, услуг ветеринарных аптек;

- услуг клининговых компаний;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- охранных услуг (услуг частных охранных служб);

- волонтерства.

1.2. лицам в возрасте от 60 до 65 лет, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, служебного контракта:

- в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области;

- в органах государственной власти Псковской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и подведомственных им организациях

2. Руководителям органов, организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 14.01.2022 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 14.02.2022 г. - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80 % от общей численности работников, сотрудников (с учетом работников, сотрудников, вакцинированных в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта);

2.2. в срок до 14.01.2022 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 14.02.2022 г. - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, работников, сотрудников, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Постановления.

2.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

4. Администрации Псковской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением подпунктов 1.1 - 1.2 пункта 1 настоящего Постановления органами, организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта I настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В.Нестерук







