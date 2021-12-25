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25 декабря 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Псковской области от 23 декабря 2021 года № 34 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 23 декабря 2021 г.
Опубликован 25 декабря 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Псковской области Нестерук А.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Псковской области расценивается как неблагополучная, напряженная.

На 49-й неделе 2021 г. (06.12.2021 - 12.12.2021) за неделю превысила заболеваемость по РФ (146,19 на 100 т.н.) на 34,9%. На 50-й неделе 2021 г. (13.12.2021 - 19.12.2021) заболеваемость за неделю превысила заболеваемость по Российский Федерации (134,84 на 100 т.н.) на 40,7%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. При анализе по профессиональному признаку наибольшие показатели заболеваемости регистрируется среди работников, профессиональная деятельность которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов, банков и др.

Стабильно регистрируется наибольшее количество новых случаев COVID-19 в возрастных группах: от 30 до 49 лет, от 50 до 64 лет, 65 лет и старше. На 50 неделе 2021 г. самое большое количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 49 лет - 31,1% от общего числа случаев, далее - от 50 до 64 лет - 25,51% от общего числа случаев, после - 65 лет и старше - 17,8% от общего числа случаев.

В рамках прививочной кампании планируется привить 403630 человек. План иммунизации выполнен на 63 %. Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать "коллективный иммунитет".

В целях своевременного проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрированы в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрированы в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, в т. ч. вахтовым методом, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области в сфере:

- адвокатских, нотариальных услуг;

- туристических услуг;

- информационных услуг;

- ветеринарных услуг, услуг ветеринарных аптек;

- услуг клининговых компаний;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- охранных услуг (услуг частных охранных служб);

- волонтерства.

1.2. лицам в возрасте от 60 до 65 лет, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, служебного контракта:

- в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области;

- в органах государственной власти Псковской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и подведомственных им организациях

2. Руководителям органов, организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 14.01.2022 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 14.02.2022 г. - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80 % от общей численности работников, сотрудников (с учетом работников, сотрудников, вакцинированных в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта);

2.2. в срок до 14.01.2022 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 14.02.2022 г. - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, работников, сотрудников, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Постановления.

2.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

4. Администрации Псковской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением подпунктов 1.1 - 1.2 пункта 1 настоящего Постановления органами, организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта I настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В.Нестерук



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