Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру

Ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb стартовала в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Изначально пуск планировался на 18 декабря, однако несколько раз переносился по техническим причинам. Прямую трансляцию запуска вела на своем сайте компания Arianespace.

Ракета Ariane 5 должна доставить телескоп на орбиту. После этого телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, которая находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна.

James Webb является совместным проектом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА).

По данным интернет-портала Space News, NASA вложило в проект 8,8 миллиарда долларов, ЕКА - 815 миллионов, включая стоимость ракеты и пуска, ККА - 165 миллионов долларов, передает ТАСС.