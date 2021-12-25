Бочкарев: Оставшийся отрезок БКЛ из девяти станций готов почти на две трети

Оставшийся отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена из девяти станций готов почти на две трети. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на "Деловом завтраке" в "РГ".

"Сегодня на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из четырех станций, северо-восточном участке из трех станций, а также продолжается реконструкция двух станций бывшей Каховской ветки для интеграции их в состав БКЛ. Общая готовность оставшегося отрезка Большого кольца превысила 60%", - отметил Андрей Бочкарев.

Как подчеркнул заммэра, строительство этих станций планируется завершить в 2022 году: "Наивысшая степень готовности из этих участков у северо-восточного - 85%. Так, на станции "Марьина роща" на днях уже запустили самые длинные в Москве эскалаторы длиной 135 метров. Прежде самые длинные - 125-метровые, были только на "Парке Победы".

Напомним, что открытие десяти станций Большой кольцевой линии - "Терехово", "Кунцевской", "Давыдково", "Аминьевской", "Мичуринского проспекта", "Проспекта Вернадского", "Новаторской", "Воронцовской", "Зюзино" и "Каховской" - самый масштабный единовременный пуск в истории московского метрополитена.

Строительство Большой кольцевой линии метро является ключевым проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 километров, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

Полностью интервью будет опубликовано в одном из ближайших номеров "Российской газеты"