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25.12.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

На трассе под Владимиром столкнулись 20 машин

Текст: Анна Скрипка

На 240-м километре трассы М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области столкнулись 20 автомобилей. Как сообщили "МВД Медиа", пострадали в аварии два человека.

В ДТП с поездом и автобусом на Алтае пострадали двое детей

По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за сложных погодных условий: водителям оказалось непросто двигаться по заснеженной дороге.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, госпитализировать никого не пришлось.

Пока движение по трассе в сторону Нижнего Новгорода затруднено: столкнувшиеся авто перекрыли одну из полос, поэтому все остальные машины вынуждены передвигаться по оставшейся полосе.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир

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