На трассе под Владимиром столкнулись 20 машин

На 240-м километре трассы М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области столкнулись 20 автомобилей. Как сообщили "МВД Медиа", пострадали в аварии два человека.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за сложных погодных условий: водителям оказалось непросто двигаться по заснеженной дороге.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, госпитализировать никого не пришлось.

Пока движение по трассе в сторону Нижнего Новгорода затруднено: столкнувшиеся авто перекрыли одну из полос, поэтому все остальные машины вынуждены передвигаться по оставшейся полосе.