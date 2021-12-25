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25.12.2021 17:29
Рубрика: Власть

"Поезд Победы" остановился в Подмосковье

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: предоставлено Минобороны РФ Фото: предоставлено Минобороны РФ
Фото: предоставлено Минобороны РФ

Единственный в России музей на колесах - так называемый "Поезд Победы" - прибыл в подмосковный парк "Патриот" и стал доступен для посещения.

"Проект "Поезд Победы" посвящен ветеранам войны, а также простым людям, которые застали то время. Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране. Людям в регионах это просто за счастье иметь возможность погрузиться в атмосферу этого музея", - заявил на церемонии встречи необычного музея замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко.

А заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров сказал, что интерактивный музей напоминает, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, где тысячи рабочих и ученых день за днем совершали трудовой подвиг.

Напомним, что "Поезд Победы" действует с октября 2020 года. С тех пор он уже побывал в 75 городах на территории России и Беларуси. Посетили этот музей на колесах более 230 тысяч человек. В составе его экспозиции - 150 полноразмерных фигур и множество раритетов фронтовой поры. Для придания им реалистичной картины военного лихолетья задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, свыше 140 различных мультимедийных поверхностей.

Фото: Роман Щербенков
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По информации Минобороны РФ, уникальный передвижной музей будет работать в парке "Патриот" до 16 января. Его посещение возможно по предварительной регистрации на сайте проекта "поездпобеды.рф" и только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется.

В организации работы "Поезда Победы" задействуют участников движения "Волонтеры Подмосковья". Они будут сопровождать посетителей при осмотре экспозиций музея и давать им необходимые пояснения.

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