"Поезд Победы" остановился в Подмосковье

Единственный в России музей на колесах - так называемый "Поезд Победы" - прибыл в подмосковный парк "Патриот" и стал доступен для посещения.

"Проект "Поезд Победы" посвящен ветеранам войны, а также простым людям, которые застали то время. Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране. Людям в регионах это просто за счастье иметь возможность погрузиться в атмосферу этого музея", - заявил на церемонии встречи необычного музея замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко.

А заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров сказал, что интерактивный музей напоминает, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, где тысячи рабочих и ученых день за днем совершали трудовой подвиг.

Напомним, что "Поезд Победы" действует с октября 2020 года. С тех пор он уже побывал в 75 городах на территории России и Беларуси. Посетили этот музей на колесах более 230 тысяч человек. В составе его экспозиции - 150 полноразмерных фигур и множество раритетов фронтовой поры. Для придания им реалистичной картины военного лихолетья задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, свыше 140 различных мультимедийных поверхностей.

По информации Минобороны РФ, уникальный передвижной музей будет работать в парке "Патриот" до 16 января. Его посещение возможно по предварительной регистрации на сайте проекта "поездпобеды.рф" и только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется.

В организации работы "Поезда Победы" задействуют участников движения "Волонтеры Подмосковья". Они будут сопровождать посетителей при осмотре экспозиций музея и давать им необходимые пояснения.