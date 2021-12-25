Шойгу открыл в Подмосковье "Зимнюю сказку"

В преддверии Нового года министр обороны Сергей Шойгу открыл на территории музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с подмосковным парком "Патриот" фестиваль "Зимняя сказка".

На церемонии министр сказал, что в этом году фестиваль стал еще ярче и красочнее. "Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений", - подчеркнул Шойгу и вместе юными помощниками дал старт новогодней эстафете, а также зажег огни на новогодней ели.

"Зимняя сказка" в Подмосковье будет открыта для посещения до 6 марта будущего года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки и квадроциклы. У каждого посетителя будет также возможность прокатиться на упряжке собак-хаски, оленей либо на русской тройке. А еще - проехаться на коньках по катку площадью 5,5 тысячи кв. метров.

В первый день фестиваля для семей военнослужащих на территории военно-патриотического парка "Патриот" организовали турнир по Ice Cross DownHill - скоростному спуску на коньках. Он открыл целую серию соревнований, площадкой для которых станет одна из самых длинных в мире трасс по этому виду спорта.