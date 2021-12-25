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25.12.2021 14:38
Рубрика: Общество

В новогоднюю ночь из-за салюта будут перекрыты некоторые участки дорог Москвы

Текст: Ирина Огилько

В новогоднюю ночь и 1 января в ряде районов столицы перекроют дороги. Это связано с запуском салютов, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Фото: Виктория Суворова
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Так, закроют для проезда Большой Москворецкий мост от Лубочного переулка до улицы Варварка. Здесь запустят главный новогодний салют возле Красной площади. Также закрыта будет Москворецкая улица от Варварки до Москворецкой набережной. Кроме того, будут перекрыты участки вблизи Физической улицы, Валуевского шоссе, Озерной аллеи, улицы Юности, а также проезд вдоль торгового центра на Ходынском поле.

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