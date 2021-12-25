В Подмосковье за взятку задержали начальника пожарной лаборатории

В субботу стало известно, что в Московской области задержали начальника судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы по региону, а также контактировавшего с ним коммерсанта. Оба подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, размещенным на сайте главка, следователь второго управления ГСУ СК России по Московской области по материалам, поступившим из Управления "М" ФСБ России по Московской области, возбудил уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации. Они подозреваются в получении и даче взятки. То есть могут попасть под действие пункта "в" части 5 статьи 290 и пункта "б" части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ.

По имеющейся у правоохранителей информации, начальник противопожарной службы Подмосковья получил от бизнесмена взятку в размере 450 тысяч рублей за положительное заключение по проведенной в коммерческой организации проверке. "В настоящее время подозреваемые задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в следственном главке СК по Московской области.

Фамилии задержанных там не разглашают. Однако, по информации ТАСС, начальником испытательной пожарной лаборатории Подмосковья является Сергей Щекин.