Якутские спасатели вылетели к застрявшей на автозимнике колонне

Группа спасателей вылетела на подмогу водителям 12 грузовиков, которые застряли в Кобяйском районе Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на службу спасения республики.

Оперативная группа вылетела в 08:30 по местному времени, у спасателей с собой запас топлива для грузовиков.

По данным службы спасения, колонна застряла в полутораметровом снегу на автозимнике 24 декабря. Грузовики находятся примерно в 30 километрах от села Сегян-Кюель. Движение по этому автозимнику не было официально открыто.

В субботу в Кобяйском районе столбик термометра опустился до отметки минус 45 градусов.