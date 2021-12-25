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25.12.2021 02:58
Рубрика: Власть

"Свободные от COVID" зоны общепита появятся в Хабаровском крае

Текст: Александр Филимоненко

Рестораны, кафе, и ночные клубы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут устраивать новогодние корпоративы, сообщил зампред правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.

В Хабаровском крае не исключили смягчения ограничений в праздники

"Договорились с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы. Обязательные условия: 100-процентная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений. Таким образом жители Хабаровска и Комсомольска смогут провести вечер с двойной пользой, и отдохнуть, и провериться на наличие вируса!", - написал Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

По его словам, предприниматели готовы к выполнению всех условий и уже закупают экспресс-тесты.

Кроме того, в крае в новогодние праздники смягчат другие антиковидные ограничения.

Магазины непродовольственных товаров в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 31 декабря перейдут на обычный график работы. Сейчас они открываются только в 11 часов и закрываются в 20.

С 31 декабря отменяется система QR-кодов на уличных катках. А с 1 января разрешено проводить краевые и муниципальные спортивные мероприятия с количеством участников до 100 человек, при наличии QR-кодов.

С 1 января детские кружки, секции и другие организации дополнительного образования перейдут на обычный режим работы.

Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей на открытом воздухе, но с участием не более 30 человек.

В Хабаровском крае на 24 декабря 2021 года уровень коллективного иммунитета по COVID-19 составил 65 процентов. Общероссийский показатель - 60,4 процента.

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