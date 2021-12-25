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25.12.2021 06:12
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске экс-сотрудник минобороны получил свыше 8 лет за взятку

Текст: Александр Филимоненко

Кировский районный суд города Хабаровска приговорил бывшего сотрудника минобороны России к 8 годам 4 месяцам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

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Следствие установило, что в 2019-2020 годах руководитель федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Александр Хан получил от гендиректора ООО "Питерская строительная компания" в общей сложности 2,2 миллиона рублей за заключение контракта и покровительство. Во время предварительного следствия Хана уволили с занимаемой должности. Вину он не признал.

Доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Восточному военному округу, суд признал достаточными.

"Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, лишения права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Взяткодателя освободили от уголовной ответственности, так как он добровольно сообщил о преступлении и активно способствовал его расследованию.

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