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25.12.2021 03:53
Рубрика: Культура

Всероссийская акция "Чудо на льду" стартовала на Дальнем Востоке

Текст: Александр Филимоненко
Масштабную новогоднюю открытку создали якутяне на льду Талого озера. Фото: Андрей Сорокин Масштабную новогоднюю открытку создали якутяне на льду Талого озера. Фото: Андрей Сорокин
Масштабную новогоднюю открытку создали якутяне на льду Талого озера. Фото: Андрей Сорокин

Жители Якутска создали на Талом озере новогоднюю ледовую открытку размером шесть на восемь метров и дали старт всероссийской доброй акции "Чудо на льду". В субботу, 25 декабря, к ней присоединятся шесть российских регионов.

Фото: "Амурская правда"
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Якутск впервые принял участие в акции. "Рисованием" на льду Талого озера занимались около 50 человек, которых не остановили ни 50-градусный мороз, ни плотный туман. На 48-метровой открытке якутяне изобразили мифического Быка холода, который выходит из Северного Ледовитого океана на долгие семь месяцев, когда в республике властвует зима.

"В разных уголках России все желающие выйдут на лед, чтобы создать открытки, поздравить людей с Новым годом и еще раз напомнить, что чудеса может совершать каждый. Хочу поблагодарить якутян, которые приняли участие в такой замечательной акции и, несмотря на 50-градусный мороз, подарили окружающим ощущение праздника и новогоднего волшебства", - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Акция "Чудо на льду" возникла в прошлом году в Амурской области, где жители городов и сел "нарисовали" более 100 ледовых открыток в память о Валерии Мельникове - самодеятельном ледовом художнике из деревни Марково. Одинокий глухой пенсионер каждый год радовал земляков своими огромными трогательными новогодними "полотнами" на льду речки Хомутины.

В прошлом году дед Валерий ушел из жизни, но придуманную им традицию продолжили сотни людей не только в Приамурье, но и в других регионах страны. В 2021-м ее поддержало и министерство природных ресурсов и экологии РФ.

На родине акции в Амурской области жители городов и сел нарисовали уже 15 ледовых открыток - масштабных и миниатюрных.

Открытки на льду появятся в Москве в национальном парке "Лосиный остров", на правой стороне реки Обь в Новосибирске, у моста "Европа - Азия" через Урал в Оренбурге, в Екатеринбурге на набережной реки Исеть, а также в Омске у моста через Омь.

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