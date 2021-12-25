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25.12.2021 18:14
Рубрика: Власть

Глава Башкирии исполнил мечту ребенка побывать в роли машиниста поезда

Текст: Айгуль Камаева
Фото: Пресс-служба главы Башкирии Фото: Пресс-служба главы Башкирии
Фото: Пресс-служба главы Башкирии

25 декабря глава Башкирии Радий Хабиров в рамках Всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 15-летнего уфимца Данила Ларукова побывать в роли машиниста поезда.

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Как сообщили в пресс-службе главы РБ, Данил растет в многодетной семье, а из-за особенностей здоровья в основном на домашнем обучении. Он давно мечтал заглянуть в машинное отделение поезда. Удалось это сделать благодаря акции "Елка желаний".

21 декабря Радий Хабиров, давая старт Всероссийской акции на территории Башкортостана, снял с новогоднего дерева четыре елочных шара с пожеланиями участников акции, в том числе и с заветной мечтой Данила. 25 декабря мальчик вместе с членами своей семьи и с главой Башкирии проехал на новом поезде "Орлан" от железнодорожного вокзала Уфы до станции Дема. Во время поездки Данилу рассказали о технических особенностях электропоезда "Орлан" и поделились секретами профессии машиниста. Радий Хабиров вручил детям новогодние подарки и поздравил семью Ларуковых с наступающим Новым годом.

- "Елка желаний" - это очень хорошая и добрая акция. Она позволяет передать детям, нуждающимся в особой поддержке, нашу доброту и тепло. Приятно, что каждый год число участников проекта растет. Мечты детей, особенно перед Новым годом, должны исполняться, - отметил Радий Хабиров.

Кстати, гендиректор АО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" Антон Гармаш от компании РЖД подарил семье Ларуковых сертификат на бесплатную поездку на поезде "Орлан" до Оренбурга и обратно. А Данил теперь сможет бесплатно потренироваться на специальном тренажере для будущих машинистов поездов.

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