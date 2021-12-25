Глава Мордовии рассказал, почему республика вновь нарастила госдолг

По итогам текущего года Мордовия, которая является лидером среди российских субъектов по уровню госдолга, снизила долговую нагрузку. Однако регион был вынужден фактически взять на себя часть финансового бремени столицы республики. По этой причине суммарный госдолг снова возрос.

Об этом заявил глава Мордовии Артем Здунов, обратившийся накануне с традиционным посланием к депутатам Госсобрания РМ. Представляя новые проекты по развитию республики, лидер региона констатировал, что реализацию этих программ существенно усложняет накопленный за многие годы государственный долг. Его сумма на январь составляла 49,1 миллиарда рублей. А в декабре этот показатель достиг 49,8 миллиарда. Эти цифры заметно превышают размер годового дохода республиканской казны.

- Мы заместили коммерческие кредиты бюджетными на сумму 17 миллиарда рублей, - напомнил Артем Здунов. - Бюджетный эффект составит в этом году один миллиард рублей, в следующем - более полутора миллиардов. При поддержке минфина РФ проводится программа оздоровления финансов. Эффект от ее реализации составит 4 миллиарда рублей.

Региону удалось погасить кредиторскую задолженность перед бизнесом - хотя и не в полном объеме.

- Отдельного рассмотрения заслуживает закредитованность Саранска. На начало 2021-го долг столицы Мордовии составлял 4,5 миллиарда рублей - это в 1,5 раза выше собственных доходов, - подчеркнул глава РМ.

Из-за высокой задолженности города власти приняли решение фактически взять на себя миллиардный долг Саранска. Это позволило горадминистрации выполнить свои обязательства. В дальнейшем муниципалитету нужно обеспечить рост собственных доходов, а также повысить эффективность использования имущества.

- Складывается парадоксальная ситуация. Порой району не хватает средств на первоочередные расходы - при этом, по итогам проведенной работы (а я давал такое поручение) выяснилось, что некоторые граждане умудряются годами использовать объекты недвижимости и не платить налоги, - обратил внимание собравшихся руководитель региона. - Неудивительно, что по налогу на имущество на одного жителя Мордовия занимает 13-е место в ПФО и 68-е по стране. Поверьте - это не самые бедные граждане нашей республики. По данным налоговой службы и Росреестра, выявлено 250 тысяч таких объектов. К ним можно прибавить объекты, которые готовы, но до сих пор считаются недостроенными.

Коснувшись одной из самых наболевших проблем республики - низкой зарплаты - Артем Здунов заметил, что несмотря на девятипроцентный рост доходов в текущем году, люди не чувствуют заметных улучшений. А потому одной из основных задач, стоящих перед правительством, остается опережающий рост оплаты труда. Вместе с тем данные статистики не всегда отражают реальную картину: причина тому - зарплаты "в конвертах" и теневая занятость.

- Многие представители бизнеса пытаются переложить свою социальную ответственность на бюджет. Расходы республиканской казны на обязательное медицинское страхование за неработающих граждан в будущем году составят 3,4 миллиарда рублей. Нам есть куда потратить эти деньги - это стоимость двух больших современных школ, - констатировал глава РМ.