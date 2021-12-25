В Башкирии главы городов и районов зачитали рэп о своих достижениях

Необычный видеоролик разместил в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров - это видеоклип с участием глав городов и районов юга Башкирии, в котором чиновники спели о своих достижениях.

В роли артистов себя попробовали мэры Стерлитамака, Салавата и Ишимбая, а также главы Аургазинского и Стерлибашевского районов.

Радий Хабиров в комментарии к видео отметил, что с первого дня работы для него было важным "исключить байство среди глав районов".

- На мой взгляд, нам удалось сформировать команду людей, у которых прежде всего сильные человеческие качества. Очень приятно, что они не только умеют работать и выполняют серьёзные задачи на местах, но ещё и обладают отличным чувством юмора и любят свои города и районы, - написал глава Башкирии.