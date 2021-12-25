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25.12.2021 18:34
Рубрика: Экономика

В Мордовии сдали спорткомплекс "Саранск Арена", возводимый 10 лет

Текст: Валентина Зотикова
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

В столице Мордовии сдали в эксплуатацию главный долгострой города - универсальный зал "Саранск Арена", который начали возводить еще в 2011 году. Техническое открытие ледового корта состоялось в субботу.

Фото: Сергей Михеев
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Как сообщила пресс-служба главы РМ, первыми на каток вышли юные спортсмены и молодежные активисты. Вместе с ними качество льда опробовал глава Мордовии Артем Здунов. Он поблагодарил правительство РФ за поддержку проекта. Напомним, что в июне федеральный центр выделил региону на завершение работ более 850 миллионов рублей.

Новый спорткомплекс в Саранске по уровню оснащения станет одним из самых современных в ПФО. Многофункциональная арена позволит проводить здесь соревнования международного уровня по хоккею, баскетболу, волейболу, а также концерты "звезд". Трибуны рассчитаны на 7,8 тысячи зрителей.

На сегодня подписан акт технической готовности, объект введен в эксплуатацию. Генподрядчик взял на себя гарантийные обязательства по обслуживанию универсального зала в течение пяти лет.

Первый крупный турнир "Саранск Арена" примет уже через три недели - с 18 по 22 января здесь пройдет первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

Первыми на каток вышли юные спортсмены и молодежные активисты. Фото: Пресс-служба главы РМ
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