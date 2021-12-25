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25.12.2021 17:48
Рубрика: Происшествия

В жилом доме Дзержинска взорвался газовый баллон

Текст: Мария Волкова

Сегодня около 15.30 в доме № 10 по улице 9 января в Дзержинске взорвался газовый баллон объемом 5 литров. В результате пострадал мужчина.

Фото: iStock
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По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, в одноэтажном жилом доме шесть квартир. В результате происшествия обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена одной из них: общая площадь поврежденных конструкций - 18 квадратных метров. После взрыва баллона пожара не было.

В администрации Дзержинска уточнили, что пострадавший мужчина был направлен в Больницу скорой медицинской помощи с термическим ожогом кистей.

По предварительной информации, угрозы для жителей дома нет. Специалисты обследовали несущие конструкции, угрозы обрушения нет. Свет, отопление и водоснабжение в доме функционируют.

По факту происшествия проверку начала региональная прокуратура. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное обращение жильцом с газовым баллоном.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Взрывы газа в домах

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