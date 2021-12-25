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25.12.2021 01:53
Рубрика: Власть

Жителей российского севера пригласят переселяться в Мордовию

Текст: Валентина Зотикова

Для улучшения демографической ситуации в Мордовии разработают план по привлечению и переселению в республику целевых категорий граждан. В первую очередь, речь идет о жителях северных территорий нашей страны.

Такое поручение дал глава РМ Артем Здунов, выступая с посланием к депутатам Госсобрания региона. Он отметил, что демографическая проблема - одна из самых острых для республики. Население продолжает сокращаться - в том числе за счет миграции. Ежегодно за пределы Мордовии выезжают более 17 000 человек, 75 процентов из них - трудоспособного возраста. Это во многом связано с отсутствием работы, достойной оплаты и возможностей профессионального развития.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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В то же время сегодня, когда предприятия региона вошли в обычный режим, а уровень безработицы снизился в четыре раза, вернувшись к "доковидному" периоду, в республике ощущается дефицит квалифицированных кадров. Только для того, чтобы заполнить вакансии в восьми крупных компаниях Мордовии, требуется почти 600 человек.

- Для реализации инвестпроектов республике банально не хватает людей, - констатировал Артем Здунов. - И правительству надо предметно заняться этим вопросом. Поручаю разработать план по привлечению и переселению в Мордовию целевых категорий граждан. Во-первых, это жители территорий севера. Все большее их число задумываются о переезде в регионы с комфортными условиями жизни. Перед тем как принять решение о переселении, люди взвешивают все "за" и "против". Наша задача - презентовать республику, рассказать о наших преимуществах. Это стоимость жизни, доступность жилья, спортивных объектов, социальных услуг, качественного образования, возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи, более мягкий климат и качество продуктов питания.

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Наращивать нужно и темпы переселения соотечественников из-за рубежа в рамках соответствующей госпрограммы. Так, в этом году в республику переехали 362 жителя стран зарубежья.

Глава РМ заверил, что работа для переселенцев найдется.

- В текущем году мы создали 1000 рабочих мест. Задача на следующий год - более 3 000. А в течение трех лет запланировано создание более 5000 новых вакансий, - поделился планами Артем Здунов.

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