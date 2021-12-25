Правительство РФ выделило 891 млн рублей на реконструкцию сетей Дагестана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении компании "Россети Северный Кавказ" 891 миллиона рублей на модернизацию сетевого комплекса Дагестана, сообщает РИА Новости.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства России на возмещение затрат, связанных с восстановлением распределительных сетей электроснабжения потребителей Дагестана.

На ежегодной пресс-конференции президента России руководитель агентства РИА "Дагестан" Магомед Магомедов сообщил, что республику сотрясает энергетический кризис, а энерготранспортные структуры сильно изношены. Для решения вопроса необходима помощь федерального центра.

"Проблема не решается, потому что она зависит от коммерческих структур. Нужно ваше влияние", - сказал журналист.

Владимир Путин обещал изучить проблему.