Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане

На ежегодной большой пресс-конференции президента России руководитель агентства РИА "Дагестан" Магомед Магомедов сообщил, что республику сотрясает энергетический кризис, а энерготранспортные структуры сильно изношены. Для решения вопроса необходима помощь федерального центра.

"Проблема не решается, потому что она зависит от коммерческих структур. Нужно ваше влияние", - сказал Магомедов.

Владимир Путин обещал изучить проблему. "Надо посмотреть, как руководство республики организовало водоснабжение. Я сейчас не могут ответить по каждому из вопросов, но могу представить, о чем там идет речь. Мы разберемся", - заявил президент.

Необходимо отметить, что вопросы с изношенностью инфраструктуры ЖКХ в регионе накапливались на протяжении 12 лет. Как ранее отмечал глава республики Сергей Меликов, проблемы связаны с тем, что существует есть огромное количество объектов, которые являются бесхозными, и большинство аварий происходит на никому не принадлежащих объектах сетевого хозяйства. Для решения проблемы в регионе сформирован оперативный штаб по реформированию системы ЖКХ.

"РГ" провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.