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25.12.2021 13:15
Рубрика: Власть

Два новейших корабля Черноморского флота вошли в Средиземное море

Текст: Сергей Винник

Два новейших судна в августе нынешнего года вошедших в состав Черноморского флота РФ прошли пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа
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Отряд кораблей в составе судна противоминной обороны "Георгий Курбатов" и корабля тылового обеспечения "Всеволод Бобров" выполняет плановый межфлотский переход из Балтийского в Черное море. Боевой корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов", ставший третьим судном проекта 12700 в Севастополе, вошел в состав Черноморского флота в августе 2021 года. Тогда же в состав ЧФ вошел и "Всеволод Бобров". В августе на нем поднят Андреевский флаг.

- Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначение, - сообщил Алексей Рулев.

По прибытии в Севастополь оба корабля проведут послеходовое техническое обслуживание и приступят к плановому несению службы.

С 2014 по 2019 год Черноморский флот пополнился 30 боевыми кораблями и катерами и 25 вспомогательными судами. За это же время морская авиация ЧФ обновилась на 70 процентов. По состоянию на май 2020 года в составе ЧФ числилось около 280 судов различного класса и предназначения, в том числе около 50 боевых кораблей. Ежегодно в состав ЧФ входят, как новые боевые корабли, так и суда обеспечения.

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