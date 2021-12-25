На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе экстренное предупреждение. По данным синоптиков, 25 декабря по всему краю, кроме Сочи, ожидается обильное выпадение мокрого снега, из-за этого есть опасность его налипания на провода и деревья.

- В отдельных районах Краснодарского края ночью и утром ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров, утром и днем с дальнейшим усилением до 20-25 метров в секунду, - отметили в пресс-службе краснодарского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как известно, мокрый снег обладает хорошей липучестью и значительным весом. При достижении предельных значений провода и сучья деревьев могут его не выдержать, поэтому есть опасность их обрыва.

В ГУ МЧС порекомендовали жителям края проявлять осторожность на улице, а начинающим водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях.