Под Ростовом поймали беглых заключенных из волгоградской колонии

Под Ростов поймали двух мужчин, совершивших побег из волгоградской колонии в ночь на 24 декабря. Оба из Краснодарского края, и отбывали наказание за кражи.

Сегодня около восьми часов утра сотрудники ГИБДД на трассе "Котельниково - Песчанокопское" остановили автомобиль для досмотра. Кроме водителя, в нем находились два подозрительных пассажира.

Пробив их по полицейским базам, правоохранители выяснили, что они находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области.

Задержанные доставлены в отдел полиции, проинформировали в ГИБДД региона.