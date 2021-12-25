Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублей

Больше 100 миллиардов рублей инвестиций планируют привлечь власти Сочи по итогам Российского инвестиционного форума 2022 года, который пройдет в федеральной территории "Сириус" с 17 по 19 февраля. Как сообщил в своем аккаунте в Telegram мэр курорта Алексей Копайгородский, город подготовил шесть крупных инвестпроектов.

- Планируем привлечь более 100 миллиардов рублей и создать почти восемь тысяч новых рабочих мест. Создаем их также за счет развития местного бизнеса. За год на курорте отрылось более 1,5 тысячи малых и средних предприятий, - написал Копайгородский.

Сейчас в Сочи на сопровождении находятся 30 инвестиционных проектов в гостиничной, санаторно-курортной и потребительской сферах, в области спорта и жилищного строительства. Протоколы о намерениях уже заключены по каждому третьему из них. Самые крупные проекты - реставрация и реконструкция гостиницы "Приморская", комплексное благоустройство набережной и пляжа "Ривьеры", строительство торгового комплекса "Леруа Мерлен".

Российский экономический форум проводится ежегодно с 2002 года. Статус международного он получил в 2004 году. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. Ключевая тема программы форума в 2022 году - "Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы".