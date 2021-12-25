В Южном военном округе 10 тысяч военных вернулись с полевых занятий

Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа вернутся в места постоянной дислокации с полевых занятий, которые проходили на полигонах Крыма, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также и Краснодарского края.

"В мотострелковых соединения, воинских частях родов войск и специальных войск прошли этапы боевого слаживания экипажей, отделений и расчетов. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - сообщил "РГ" пресс-секретарь ЮВО Вадим Астафьев.

Согласно сообщению, занятия проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"Подготовку в полевых условиях прошли в течении месяца батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО", - говорится в сообщении.

На период новогодних и рождественских праздников на Юге России и Северном Кавказе будут назначены дежурные подразделения и средства усиления.

"В течение первой декады января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения ПВО, экипажи кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и дежурные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации", - подчеркнул Вадим Астафьев.