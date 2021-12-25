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25.12.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

В Крымске включили сирены из-за подъема уровня воды в реках

Текст: Михаил Сухарев

Мощные ливни продолжают идти на юге Краснодарского края, вдоль Черноморского побережья региона. Из-за обильных осадков есть угроза подъема воды в реках и подтоплений населенных пунктов. Сейчас уже в четырех районах Кубани, а также в Геленджике и Анапе ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, осадки будут идти сегодня до конца суток и завтра.

Видео: Улицы Анапы и Новороссийска подтопил мощный ливень

- В связи с продолжающимися и ожидаемыми осадками в ближайшие 1-3 часа, до конца суток 25 декабря и 26 декабря на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Крымском районе вода уровень воды уже приближается к критическому, там включили сирены оповещения об опасности. Глава района Сергей Лесь призвал местных жителей приготовить вещи и документы и спланировать пути отхода на возвышенность, если вода продолжит прибывать.

- В город Крымск приходит большая вода, к сожалению, уровень в реках прибывает и существует реальная угроза подтоплений. Датчик измерения обновляется каждые 20 минут и вода прибыла за такой короткий отрезок времени на 8 сантиметров. Прогноза на прекращение осадков нет, - отметил Лесь.

В районе развернут оперативный штаб, а станице Нижнебаканской мобильный эвакуационный пункт.

Сложная ситуация также в Абинском и Северском районах Кубани.

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