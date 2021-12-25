Видео: Улицы Анапы и Новороссийска подтопил мощный ливень

В южной части Краснодарского края мощные ливни привели к подтоплениям и подъему уровней рек. Так, после затяжного ливня некоторые улицы Новороссийска и Анапы ушли под воду. На участке от Анапы до Джубги было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщил на своей странице в Instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко, в Новороссийске сегодня введен режим повышенной готовности.

- В связи неблагоприятными погодными условиями в Новороссийске введен режим "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с полудня 25 декабря до 18 часов 27 декабря, - отметил мэр города.

По сообщениям очевидцев, в Новороссийске ливень подтопил 13-й микрорайона и улицу Московскую, а также Анапское шоссе.

Не лучше ситуация и в Анапе, там также залило несколько улиц, кроме того, подтопило поселок Сукко. В обоих городах из-за ливня наблюдаются автомобильные пробки. Сейчас дожди у Черноморского побережья Кубани продолжаются.