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25.12.2021 11:03
Рубрика: Происшествия

Самолет не смог вылететь из Тюмени в Ереван из-за проблем с двигателем

Текст: Ирина Никитина

Сегодня около восьми часов утра в Ереван из Тюмени не смог вылететь самолет чартерного рейса 9875 авиакомпании Utair. Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, во время разгона по взлетно-посадочной полосе у двигателя воздушного судна возникли проблемы. В итоге разгон прервали, а самолет вернули обратно.

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По данным Уральской транспортной прокуратуры, когда Боинг-737-800 разгонялся, командир доложил о подозрении на помпаж двигателя. Вылететь в столицу Армении намеревались 176 человек, среди которых 18 детей. Они смогут это сделать в 17.00 по местному времени - пассажирам предложат новое судно.

В настоящее время исполнение законодательства о безопасности полетов проверяют специалисты.

Справка "РГ"

Помпаж - нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. По различным причинам поток меняет свое направление, встречные потоки создают в двигателе турбулентные завихрения, давление на входе становится равным или даже превышает давление на выходе. Проявляется помпаж сильной вибрацией, хлопками, появлением дыма и падением тяги .

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