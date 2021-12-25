В Югре продавцов обязали показывать QR-коды по требованию покупателей

Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление № 176 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции". Оно касается сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих продажу товаров на территории автономии.

Отныне не только, например, охранники на входе в ТРЦ, ресторан или театр могут требовать у посетителей "паспорт здоровья", но и получать "ответную просьбу" показать собственный код. Таким образом, первые и вторые были уравнены в правах и обязанностях в условиях пандемии.

Добавим, что QR-коды начали спрашивать в Югре для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос, с 8 ноября.

В округе до сих пор не разрешено подросткам без сопровождения родителей ходить на развлекательные мероприятия и в магазины. Это требование действует до 1 февраля 2022 года. В автономии продолжается режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

С начала пандемии и до 25 декабря в Югре коронавирус был зарегистрирован у 94,8 тысячи человек. 88,1 тысячи северян излечились, умерли 1 946.