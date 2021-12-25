Российский "Гранд канкан" одержал еще четыре убедительные победы

"Гранд канкан", российский музыкальный фильм режиссера Михаила Козырева-Нестерова, снова стал Гран-призером Международного кинофестиваля - на этот раз в Бельгии. Картина уже имеет в своей коллекции 33 приза, полученных на крупных киноконкурсах в Италии, США, Испании, Германии, Франции, странах Латинской Америки и Азии.

Бельгийский фестиваль увенчал картину Гран-при как лучший международный игровой фильм, она победила также во всех основных номинациях "Лучший режиссер" (Михаил Козырев-Нестеров), "Лучшая актриса" (Елена Зайцева) и "Лучшее операторское решение" (Дмитрий Улюкаев).

За прошедший год фильм участвовал в 65 мировых фестивалях. "Настоящий бриллиант, представляющий собой лучшее, что производит сейчас российский кинематограф, - писал испанский портал islantillacineforum. - В центре внимания - актриса Елена Зайцева: ее игра блистательна, если не сказать совершенна. Благодаря безупречной режиссуре, подкрепленной отличной операторской работой, фильм является зрелищем высшего класса".

В наступающем году к этим 65 фестивалям, где уже был показан фильм, прибавятся киносмотры в Португалии, Сингапуре, Великобритании, Индии, Венгрии, Италии (на этот раз Флоренция).

Единственной кинематографией, где картину дружно проигнорировали и фестивали, и премии, остается российская. Как говорится, нет пророка…

"Гранд канкан" - музыкальная драма, основанная на реальных историях, рассказанных режиссеру артистами театра "Московская оперетта". Они же сыграли в фильме самих себя.