Постановление правительства Ростовской области от 24 декабря 2021 года № 1100 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795, от 19.10.2021 № 870, от 26.10.2021 № 894, от 28.10.2021 № 895, от 04.11.2021 № 916, от 26.11.2021 № 965, от 15.12.2021 № 1051) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря 2021 г., за исключением пункта 4 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу с 1 января 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 24.12.2021 № 1100

Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795, от 19.10.2021 № 870, от 26.10.2021 № 894, от 28.10.2021 № 895, от 04.11.2021 № 916, от 26.11.2021 № 965, от 15.12.2021 № 1051)

1. В абзаце седьмом подпункта 1.4 пункта 1 слова ".., дата выдачи которого не превышает 72 часов" заменить словами "(в течение срока действия отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

2. В абзаце втором пункта 4 слова "медицинским документом, подтверждающим наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенным лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации" заменить словами "медицинской документацией или сертификатом, содержащими сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в течение срока действия медицинской документации, сертификата)".

3. В пункте 5:

3.1. В абзаце первом подпункта 5.1 слова "с 21:00 до 06:00 (предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и иных средствах размещения, в период с 23:00 до 06:00)" заменить словами "с 23:00 до 06:00".

3.2. В подпункте 5.6 слова "с 21:00 до 06:00" заменить словами "с 23:00 до 06:00".

3.3. Подпункт 5.14 признать утратившим силу.

4. Пункт 8 признать утратившим силу.







