Постановление губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2021 года № 573 "О приостановлении действия подпункта 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Приостановить на период с 24 декабря 2021 года по 20 января 2022 года включительно действие подпункта 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. № 410, от 18 октября 2021 г. № 428, от 26 октября 2021 г. № 452, от 09 ноября 2021 г. № 487 и от 07 декабря 2021 г. № 535) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края) в части установления требования о наличии у гражданина паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов, при посещении гражданином, достигшим 18-летнего возраста:

музеев, выставочных залов;

библиотек;

театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в закрытых помещениях;

кинотеатров (кинозалов);

зоопарков;

предприятий общественного питания;

физкультурно-спортивных объектов, указанных в подпунктах 2.7.2 и 2.7.21 постановления Губернатора Ставропольского края;

закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов и организаций, указанных в подпункте 2.7.4 постановления Губернатора Ставропольского края;

объектов инфраструктуры объектов коллективного размещения, указанных в подпункте 2.7.5 постановления Губернатора Ставропольского края;

спортивных сооружений при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 постановления Губернатора Ставропольского края;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае;

салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, СПА-сало-нов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Давыдова Д.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







