Трагическая хроника последних лет Советского Союза (1986-1991)

26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял декларацию о распаде государства и проголосовал за прекращение полномочий союзных органов государственной власти. Эксперты "Родины" анализируют причины и последствия переломных событий отечественной истории.

Время стирает подробности. Но зато дает увидеть пространство происходящего в крупных деталях, в том, что называется "причинно-следственные связи". Мог ли Советский Союз не распасться? Железный ли это закон - распад империй/многонациональных федераций в моменты шоков или переходов от одной общественной системы к другой? Судьбы СССР, Австро-Венгрии, Югославии, Чехословакии - они обязательны или нет?

И разве мы сами не доказательство того, что может быть и по-другому, когда на место Российской империи в 1922 году встал СССР?

Ответов на эти вопросы - множество. Политолог найдет одни, юрист или историк - вторые, военный, крепкая косточка - третьи.

А если попытаться взглянуть на проблему "системно"?

Нижний Новгород. У пустых прилавков в продуктовом магазине. 1991 г. Фото: ТАСС

Крушение вертикалей

СССР, как "командная система", держался на вертикалях власти:

а) единая идеология,

б) компартия, "одна на всех" (по конституции "руководящая и направляющая сила общества", "ядро политической системы"),

в) армия и силы безопасности,

г) директивная экономика, в которой снабжение самого маленького уголка страны полностью зависело от решений сверху, от того, что выделят в Госплане, Госснабе, Минфине и Госбанке.

Если вы, изменяя общество, сначала разрушаете вертикали (идеология, партия), вызывая взрыв национализма и желаний местных царьков получить независимую от центра власть, то у вас неизбежно возникает двоевластие и начнет рушиться и экономика. Ибо кто же будет следовать приказам из Москвы отправить из Казахстана на Дальний Восток пару миллионов тонн зерна или же адресовать из Украины в Сибирь эшелоны с оборудованием.

В свою очередь, растущий кризис в экономике, бескормица, вспышка инфляции, дефициты всего и вся еще сильнее подталкивают развал вертикалей. Всё жестче конфликты этносов и государств, составлявших федерацию, и, наконец, возникает цепная реакция ядерного политического, социального и экономического взрыва, разрушающая страну.

Сила его будет особенно велика, если подталкивается внешними шоками. Для СССР - резким снижением цен на сырьевой экспорт.

Мясо - только от частника. Москва. 1991 г. Фото: Getti Images

Крушение экономики

В 1986 - 1987 годах экономика СССР "ускорялась". В 1988 г. начался "парад суверенитетов" республик. Этот год стал переломным. Вертикали ломались, республики все больше перехватывали экономическую власть у союзного правительства и Госбанка СССР.

В центре сказали - на местах не сделали.

Нарастали отказы подчиняться в планах, фондировании, реальных поставках, кредитах, и, как следствие, массово нарушались связи между предприятиями. В 1988 - 1989 годах темпы роста замедлились, в 1990 г. началось падение производства, 1991 г. - кризис гибельный, "на разрыв".

Вот исторический документ - письмо премьера Правительства Москвы Ю. Лужкова Первому заму председателя Правительства РСФСР Г. Бурбулису от 22.11.1991 N4-14/3652. Тот, кто прочитает его, сразу же поймет, как распадалось директивное хозяйство СССР.

"...Снабжение населения продовольственными товарами продолжает оставаться критическим... Фонды и ресурсы на все основные товары ранее выделялись Министерствами торговли СССР и РСФСР... Однако из-за нарушения хозяйственных связей, невыполнения плановых поставок обострили ситуацию.

...Город недополучил более 93 тыс. тонн мясопродуктов из суверенных республик и областей России (Украина - 3 тыс. тонн, Литва - 21 тыс. тонн, Молдова - 14 тыс. тонн, области России - 2,0 тыс. тонн) и по импорту - 52 тыс. тонн".

Далее о дефиците мяса на ноябрь - декабрь в 150 тысяч тонн.

"Из-за недостаточности ресурсов в объеме 40 тыс. тонн и прекращения отгрузки масла животного с Украины, Эстонии, Латвии и Молдовы" его остатки "отсутствуют".

Далее просьба 20 тыс. тонн масла по импорту отдать Москве.

"В течение года невыполнение плановых поставок масла растительного, особенно по импорту (из 74 тыс. тонн фактическая поставка... 44 тыс. тонн)... Городу недопоставлено более 90 тыс. тонн молока-сырья... Украина известила о прекращении отгрузки сахара в ноябре-декабре т. г. в объеме 240 тыс. тонн.

Отсутствие необходимых продуктов питания и товаров первой необходимости приведет к серьезным социальным последствиям..."1

Одиннадцатью днями позже новый крик о помощи (03.12.91 N 4-14/3710):

"В Москве сложилась критическая обстановка с... продовольствием... Запасы товаров в розничной и оптовой торговле практически отсутствуют..."2.

Архив Гайдара забит телеграммами из всех углов России, отправленными "наверх" в 1991 г., о критическом положении с зерном, мукой, хлебом, топливом, энергией, о прекращении поставок, о невыполнении планов снабжения, о том, что жизнь - срывается. 15.08.1991, Нерчинский завод Читинской области, телеграмма:

"Остатки муки конца года дают возможность обеспечить каждого жителя района 150 граммов хлеба сутки"3.

Это - блокадная норма.

Мэр Петербурга А. Собчак - Председателю Межреспубликанского экономического комитета И. Силаеву (15.11.1991):

"В связи с резким сокращением поставок мясомолочных товаров из суверенных республик и РСФСР в Санкт-Петербурге сложилась критическая ситуация в части обеспечения населения города продуктами питания по талонам... Остатки мясопродуктов... в состоянии удовлетворить 3-4-х дневную потребность города.

...Такое положение дел может привести к возникновению... опасной общественно-политической ситуации... Прошу Вас принять решение о срочном разбронировании для нужд Санкт-Петербурга 50 млн условных банок мясных консервов"4.

Условные банки мясных консервов!

Крушение экспорта-импорта

Динамику хозяйства СССР легко наблюдать по "грузообороту", экономисты часто так делают. Быстрее растем - больше грузов, и наоборот. Хорошо видно, как оживление 1986 года сменялось, год от года, всё большим угасанием экономики (табл. 1).

Закупки зерна в РСФСР на 1 декабря 1991 г. - 66% к предыдущему году, овощей - 72%, скота и птицы - 84%, молока - 86%.

Капиталовложения физически упали в 1991 г. на 48%. Сокращения в промышленном производстве - на 5 - 15%, по отдельным видам продукции - гораздо больше.

Производство электродвигателей в октябре - ноябре 1991 г. снизилось больше чем на 35%.

В 1989 - 1991 годах на 20% сжалась добыча нефти6.

"Сокращение объемов производства и импорта, а также... нарушения... хозяйственных связей приводят к остановке многих предприятий"7.

Хуже не бывает?

СССР (и Россия) были крупнейшим экспортером топлива. Во второй половине 1980-х цены на нефть двукратно упали. Резко сократились в объеме все виды экспорта, падала валютная выручка. В 1991 г. квоты по экспорту выбраны на 13 - 35% по углю, чугуну, прокату, аммиаку, цементу, пиломатериалам, целлюлозе, грузовым автомобилям, на 37 - 66% по нефти, железной руде, меди, древесине, тракторам, легковым автомобилям. Внешнеторговый оборот Союза за 8 месяцев 1991 г. упал на 38%. Доходы союзного бюджета от внешнеэкономических операций сократились не менее чем на 60%8.

Раз нет валюты - импорт из капстран сжался на 37%. Нарушились связи с Восточной Европой. Следствие - нехватка комплектующих, особенно в машиностроении, "оскудение потребительского рынка импортных товаров"9.Резко выросли внешний долг и выплаты по нему. Была "съедена" большая часть золотого запаса СССР10.Фактически платили золотом.

"В связи с ... трудностями в выделении валюты сложился устойчивый дефицит практически по всем видам лекарств, включая простейшие средства для оказания первой помощи"11.

Крушение бюджетов

Цепная реакция нарастала. За 9 месяцев 1991 г. в союзный бюджет поступили всего 32% запланированных на год доходов. Разгорелась "война бюджетов" (отказы республик платить в союзный бюджет). Расходы - 61% от плана12.Следствие? Кратно возрос дефицит бюджета, покрытый денежной эмиссией. Ее размеры в 4 раза превышали 1990 г.13

Следствие - кратный рост цен в 1991 г.

"К концу 1991 года экономический кризис на территории бывшего СССР подошел к самой тяжелой фазе". "Спад производства", "практически полный развал финансовой системы", гиперинфляция, 3-4-кратный обвал рубля к доллару, "ситуация во внешнеэкономических отношениях... стала катастрофической"14.

26 декабря 1991 года СССР перестал существовать. Политика вызвала глубокий кризис экономики. Экономика подстегнула политические процессы, ведущие к развалу СССР.

И все-таки мог ли не распасться Советский Союз?

Попробуем дать ответ, опираясь на наш опыт конца 1980-х и оглядываясь на китайскую модель, пусть со всеми ее особенностями.

Г. Шлыков. Плакат. 1991 г.

Семь уроков гибели СССР

И один ответ на вопрос, можно ли было его спасти

1. Трансформация дирижистских обществ должна начинаться с экономики, а не с демонтажа вертикалей власти.

Сначала высвобождение экономики, появление в ней рыночных начал, частных интересов, рост на этой основе массы потребительских товаров и состоятельности населения (при сохранении жестких политических и административных вертикалей, с осторожными подвижками в идеологии). Прежде всего, в тех отраслях, где людей кормят, одевают, учат, лечат и развлекают, там, где строят жилища и производят "всё для дома и семьи".

А уже затем на основе всё большей "сытости", высоких темпов роста и ощущения успеха - начало осторожного демонтажа вертикалей, переход ко всё большей свободе, демократизация.

Обратное - означает хаос и распад, как это случилось в СССР.

Торговый кооператив "Кредо". Москва. 1989 год. Фото: РИА Новости

2. Реформы должны быть популярными.

Начинать только с тех реформ, которые реально улучшают жизнь людей. Особенно, если речь идет о полуголодной стране, зависящей от импорта зерна. Если с каждым шагом реформ семьи попадают во всё более благополучную среду, со всё более высокими стандартами качества жизни - модели коллективного поведения меняются. В стране возникают позитивная, центростремительная динамика, способная преодолеть любую деструкцию.

Главная проблема "перестройки" 1980-х в том, что рост благосостояния на деле не был целью № 1. Масса других целей - высвобождение, обновление, демократизация, новое мышление, гласность, ускорение, интенсификация, НТП, самостоятельность, самоокупаемость и т.п.

Но во всем этом мало было - накормить, набить семьям карманы, дать им собственность. Хотя начиналось правильно - с разрешения индивидуального предпринимательства, кооперативов.

Очередь в сбербанк после выхода в свет Указа об изъятии из обращения и обмене 50 и 100-рублeвых купюр образца 1961 года. Фото: С.Белякова /ИТАР-ТАСС

3. Реформы должны не отнимать, а прибавлять.

Жестокой ошибкой рубежа 1990-х было рассматривать сбережения населения не как заработанные "потом и кровью", а как "денежный навес", не обеспеченный товарами, который нужно снять отъёмом - денежной реформой. Такие удары никогда не забываются и не прощаются, особенно, если экономика и реальные доходы населения падают.

Такой была денежная реформа Павлова (январь 1991 г.). В апреле еще один отъем - рост розничных цен, регулируемых государством, в 2 - 3 раза15. А следствие? Усиление хаоса в экономике.

Секция мужской обуви. Одесса. 1990 год. Фото: ТАСС

4.Развитие должно опережать деструкцию.

Смещение в сторону свободы против принуждения вызывает взрыв энергии в обществе, множатся интересы, растет энтропия системы, в ней начинаются разрушительные процессы.

Они должны опережаться развитием (рост ресурсов, результатов и связанности системы). Если бы в конце 1990-х в СССР начался удачный макроэкономический проект (заметный рост, сытость населения, сокращение разрыва в технологиях с Западом), то с высокими шансами распад Союза мог бы не случиться.

Деструкция стала побеждать в СССР с лета 1988 г.

Так должен выглядеть советский предприниматель - считает кооператор из Рязани Иван Борисов. Рязань. 1990 год. Фото: Дьяконов Юрий/Фотохроника ТАСС

5. Личности.

Заболтать, заговорить - и не успеть. Создать картинку говорения, а не делания, с неизбежной усталостью публики, с быстрой утратой доверия - "опять он"/"они". Отстать от темпов изменений, которые сами же вызвали. Быть оттесненными другими деятелями. Создать атмосферу "утраты ресурсов и контроля", "игры вдогонку" и, наконец, утраты власти. Повторяться на уровне общих концепций, без деталей. Утратить новизну.

Все это "слепок" с того, что случилось в 1917 г. и в конце 1980-х. Так проигрывают.

6. Золотая середина.

Время перемен - всегда поток крайностей, особенно в идеях. В конце 1980-х крайность "слева" - возврат директивной экономики, крайность "справа" - рыночный фундаментализм. Напрашивалась, кричала о себе идея "золотой середины". Это двухсекторная экономика, в которой быстро нарастает частный сектор в части товаров и услуг для населения, прежде всего аграрный (чтобы "накормить и насытить"), а госсектор малыми шагами становится все более "частным", реализуя продукцию сверх плана на рынке. Рыночные финансы и банки возникают "вслед", а не в опережение реального сектора; рубль, расчеты, кредит, процент, финансирование стабильны.

Линия "золотой середины" ("накормить", сохранить сбережения, выше качество жизни) в 1986 - 1988 годах так и не случилась. Крайности, как это бывало и раньше в истории России, взяли верх.

7. Двоевластие.

Нет ничего хуже. Это хорошо показали февраль - октябрь 1917 г.,1988 - 1991 годы. Как только двоевластие набирает силу - деструкция и распад неизбежны.

P.S.

Так мог ли выжить Советский Союз? Ответ, пусть сто раз дискуссионный - да, конечно! Мог бы выжить и даже развиваться, если бы его трансформация началась с того, чтобы "накормить народ", резко повысить его благосостояние, осторожно высвобождая рыночные силы на земле и в отраслях, производящих предметы потребления. Если бы проводились только популярные реформы, повышающие качество жизни, а все изменения вертикалей (идеология, власть) шли бы с лагом во времени.

Мы этот урок выучили? Никто не знает. Время покажет.

1. Архив Е.Т. Гайдара. Доступ: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/776.

2. Архив Е. Гайдара. Доступ: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/21.

3. Архив Е. Гайдара. Доступ: http://gaidar-arc.ru/databasedocuments/years/details/2610.

4. Архив Е. Гайдара. Доступ: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/755.

5. Народное хозяйство СССР в 1990 году. - М.: ФиС, 1991. С. 7; Народное хозяйство РСФСР в 1990 году. - М.: Республиканский информац.-издат. центр, 1991. С. 14; Информац. материал о соц.-эк. развитии РСФСР за янв. - авг. 1991 года. Доступ: http://gaidar-arc.ru/databasedocuments/index/details/2609.

6. Указ Президента СССР от 12.04.1991 г. N УП -1807.

7. Российская экономика в 1991 году. - М.: Ин-т эконом. политики, январь 1992.

8. Контрольная палата СССР. Материалы по проверке и анализу исполнения Союзного бюджета и внебюджетных фондов за 9 месяцев 1991 г." (письмо в Межгосударственный экон. ком-т И. Силаеву от 22.11.1991 г. N239 - П. С. 3, 9 -10. Доступ: http://gaidar-arc.ru/databasedocuments/years/details/771.

9. Там же. С. 10.

10. Записка В. Геращенко на имя М. Горбачева от 15.11.91 N 10205/290. Доступ: http://www.gaidar-arc.ru/databasedocuments/source/details/753.

11. Из записки ЦК КПСС от 27.05.1991. Доступ: http://www.gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/2297.

12. Контрольная палата СССР... Цит. соч. С. 5,6.

13. Записка В. Геращенко на имя М. Горбачева от 13.11.91. Доступ: https://gaidar-arc.ru/databasedocuments/source/details/748.

14. Российская экономика в 1991 году. Цит. соч.