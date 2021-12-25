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Рубрика: В мире

У берегов Греции 13 мигрантов погибли при крушении парусной лодки

В пятницу вечером недалеко от греческого острова Парос по неизвестным причинам перевернулась и затонула парусная лодка, на борту которой находились 80 мигрантов. В результате 13 человек погибли, спасено - 63 пассажира, сообщила в субботу газета Proto Thema, ссылаясь на информацию от спасателей.

Фото: Julio Cortez/ AP Photo
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За минувшие сутки греческим властям уже третий раз пришлось заниматься крупными группами нелегальных мигрантов, отмечает ТАСС. Так, в пятницу утром Береговая охрана Греции сняла со скалистого островка Прасониси 90 нелегальных мигрантов, которые там оказались после крушения парусника. После длительных поисков в воде были найдены тела 11 погибших.

Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис уже выступил с заявлением о том, что в последние дни активизировалась преступная деятельность торговцев людьми, которым безразлична человеческая жизнь. "Они сажают десятки измученных людей без спасательных жилетов на лодки, не отвечающие даже элементарным стандартам безопасности", - отметил он.

По словам министра, за последние три дня спасены более 160 человек. Всего в этом году проведено более 1 450 поисково-спасательных операций и спасены более 29 тысяч человек, подчеркнул Плакиотакис.

В мире Европа Греция

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