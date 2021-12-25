Ученые объявили о завершении извержения вулкана на острове Пальма

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма в Испании официально закончилось в субботу, что позволило островитянам вздохнуть с облегчением почти через 100 дней, которые перевернули жизни тысяч людей .

"Все показатели указывают на то, что энергия извержения вулкана иссякла, но не исключена возможность его возобновления в будущем", - цитирует Reuters директора Национального географического института на Канарах Марию Хосе Бланко.

После всплеска активности 19 сентября вулкан внезапно затих в понедельник, 13 декабря, но власти, опасаясь вселять ложную надежду, отложили публикацию данных до Рождества, чтобы дать населению полный отчет.

Во время извержения лава хлынула вниз по склону горы, поглотив дома, церкви и многие банановые плантации, на которые приходится почти половина экономики острова. Хотя имущество было уничтожено, никто не погиб.

Около 3 тысяч объектов недвижимости были разрушены лавой, которая в настоящее время покрывает 1 219 гектаров, что эквивалентно примерно 1 500 футбольным полям, согласно окончательному подсчету, проведенному службой спасения.

Из 7 000 эвакуированных людей большинство вернулись по прежнему месту жительства, но многие дома оказались непригодны для проживания из-за разрушения пеплом. Поскольку дороги заблокированы, до некоторых плантаций теперь можно добраться только по морю. Правительство пообещало выделить более 400 миллионов евро на реконструкцию, но некоторые жители и предприятия жаловались, что средства поступают медленно.

"То, что я хочу сказать сегодня, можно выразить всего несколькими словами - извержение закончилось", - обнадежил начальник региональной безопасности Канарских островов Хулио Перес.