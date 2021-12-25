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25.12.2021 12:08
Рубрика: Русское оружие

В 2023 году для ВМФ начнут строить еще две подлодки "Борей-А"

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" заложат на "Севмаше" в 2023 году. Об этом в субботу со ссылкой на источник оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.

Фото: пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
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По данным информагентства, в наступающем году должен быть подписан соответствующий контракт. Атомные подлодки построят в рамках Госпрограммы вооружения до 2027 года. Они станут одиннадцатым и двенадцатым по счету подводными крейсерами класса "Борей".

Пока же ВМФ России имеет в боевом составе три подлодки базового проекта 955 - "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский". Два подводных корабля относятся к модернизированному проекту 955А. Это - "Князь Владимир" и "Князь Олег". Еще пять подлодок с литерой "А" - "Император Александр III", "Князь Пожарский", "Генералиссимус Суворов", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" - сейчас строят.

По сведениям из открытых источников, в отличие от базовой версии "Бореев", они обладают меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и имеют более совершенную систему управления бортовым вооружением. Сам арсенал у "Бореев" весьма внушительный. Помимо 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, каждая такая лодка оснащена торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом.

Но главное ударное средство субмарин, конечно же, морская "Булава" - их на лодке 16 штук. В СМИ были сообщения, что трехступенчатая твердотопливная ракета несет шесть боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тыс. км. "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, это совсем немного.

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