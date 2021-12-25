В Италии установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

В Италии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки составило 50 559. Это новый максимум в стране за все время пандемии COVID-19.

Такие данные в пятницу распространило министерство здравоохранения. При этом отмечается, что за последние 24 часа в Италии было проведено почти 930 тысяч тестов. Также за последние сутки от осложнений умер 141 человек, передает ТАСС.

Общее число заболевших COVID-19 в Италии превысило 5,5 миллиона человек. Жертвами заболевания стали 136,3 тысячи человек.