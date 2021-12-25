В Литве на границе с Беларусью задержали мигрантов

В Литве в лесном массиве недалеко от белорусской границы задержали группу мигрантов. Четыре беженца из Пакистана намерены запросить убежище, после того, как Европейский суд по правам человека запретил отправлять мигрантов обратно в Беларусь.

"Они планируют добиться убежища в Литве", - цитирует телеканал Euronews волонтерку из ассоциации Siena Агне Ращиуте. По ее словам, люди были в бедственном положении в холодную погоду. Им доставили палатку и принесли теплые вещи.

Сейм Литвы принял поправки в закон, ограничивающий свободное перемещение нелегальных мигрантов на период рассмотрения их прошения о предоставлении убежища. Теперь мигрантов могут держать в центрах размещения сроком до года, а не шесть месяцев, как раньше.

Решение отправлять беженцев под стражу власти Литвы приняли в июле текущего года. В охраняемых центрах размещения на данный момент находятся более 3 тысяч человек. Но еще сотни людей проводят зиму на улице на литовско-белорусской границе.

Между тем Литва планирует возведение забора на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов. По оценкам МВД республики, заграждение обойдется казне в 15 миллионов евро.