В мире отменили 2200 авиарейсов из-за распространения штамма "омикрон"

Авиационная отрасль, которая серьезно пострадала с начала пандемии коронавируса, вновь оказалась под ударом. В пятницу в мире отменили 2200 авиарейсов. Виной стало стремительное распространение штамма "омикрон", в том числе среди пилотов и членов экипажа, сообщает телеканал Euronews.

По данным портала Flightaware, в субботу снова ожидается более 1200 отмен рейсов, что добавит хаоса в напряженный предпраздничный сезон. Большинство отмененных рейсов касается двух китайских авиакомпаний China Eastern и Air China, американских United и Delta Airlines а также Air India.

Уже в четверг United рассматривала вариант "омикрон" как самую большую помеху для путешествий. "Общенациональный всплеск случаев "омикрон" на этой неделе оказал непосредственное влияние на экипаж и сотрудников, которые выполняют операции. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы", - цитирует газетаGuardian пресс-службу авиакомпании.

Также Delta считает "омикрон" причиной хаоса. При этом отмечалось, что были "исчерпаны все возможности и ресурсы", включая перенаправление и замену самолетов и экипажей для покрытия запланированных рейсов.

Между тем Ассоциация европейских операторов аэропортов (ACI EUROPE) зафиксировала снижение пассажиропотока на 20 процентов с 24 ноября, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об обнаружении нового варианта "омикрон".