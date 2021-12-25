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25.12.2021 09:53
Рубрика: В мире

В мире отменили 2200 авиарейсов из-за распространения штамма "омикрон"

Текст: Александр Саможнев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Авиационная отрасль, которая серьезно пострадала с начала пандемии коронавируса, вновь оказалась под ударом. В пятницу в мире отменили 2200 авиарейсов. Виной стало стремительное распространение штамма "омикрон", в том числе среди пилотов и членов экипажа, сообщает телеканал Euronews.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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По данным портала Flightaware, в субботу снова ожидается более 1200 отмен рейсов, что добавит хаоса в напряженный предпраздничный сезон. Большинство отмененных рейсов касается двух китайских авиакомпаний China Eastern и Air China, американских United и Delta Airlines а также Air India.

Уже в четверг United рассматривала вариант "омикрон" как самую большую помеху для путешествий. "Общенациональный всплеск случаев "омикрон" на этой неделе оказал непосредственное влияние на экипаж и сотрудников, которые выполняют операции. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы", - цитирует газетаGuardian пресс-службу авиакомпании.

Также Delta считает "омикрон" причиной хаоса. При этом отмечалось, что были "исчерпаны все возможности и ресурсы", включая перенаправление и замену самолетов и экипажей для покрытия запланированных рейсов.

Между тем Ассоциация европейских операторов аэропортов (ACI EUROPE) зафиксировала снижение пассажиропотока на 20 процентов с 24 ноября, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об обнаружении нового варианта "омикрон".

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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