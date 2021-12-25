В семье лауреата Пушкинского конкурса пять русистов

Среди лауреатов XXI Международного Пушкинского конкурса "РГ" "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" есть представительница уникальной семьи, где русский язык сделали своей профессией пять человек. Это Мариаш Казахбаева из Казахстана. У нее русистами работают три ее сестры (одна из них стала лауреатом Пушкинского конкурса в прошлом году)... Язык Пушкина преподавала и ее свекровь. Именно она заинтересовала Мариаш своей благородной профессией.

"Ты не хочешь стать учителем русского языка? В нашем ауле педагогов не хватает", - сказала мне свекровь. Я подумала и согласилась", - бесхитростно рассказывает лауреат свою удивительную историю.

Мариаш стала преподавать в начальных классах. Она называет русский языком великого народа и очень гордится, что стала русистом. Вся семья Мариаш Казахбаевой - педагоги. И свекр, и муж. Подрастают сыновья, которые тоже собираются работать учителями. "В нашем маленьком ауле школа - единственное место, где можно найти работу", - признается русист.

Сейчас Мариаш работает в казахской школе. Использует разные методики, в том числе и те, что получила по наследству от свекрови, которая стала для молодой учительницы проводником в мир русистики. "Моей свекрови нет уже семь лет. Я ей очень благодарна, ведь она делилась со мной своими навыками преподавания сложного и красивого языка", - с грустью говорит русист. Многому Казахбаева научилась и у сестер. "Ребята лучше воспринимают язык Пушкина в игровой форме. А моя главная установка: сорок пять минут ученики должны говорить только на русском, не переходя на казахский. У меня богатый опыт, потому что мои сестры - прекрасные учителя русского языка", - подчеркивает Мариаш.

По мнению лауреата Пушкинского конкурса, онлайн-преподавание, пришедшее вместе с пандемией, - огромное испытание для всех педагогов. Ведь, к примеру, родители ее учеников искренне не понимали, зачем их детям еще и русский, когда они вынуждены дистанционно осваивать математику и родной язык… А в малообеспеченных семьях у детей не было гаджетов, чтобы заниматься онлайн.

"Мы обеспечили пять семей планшетами, достали деньги буквально из своих карманов, появился доступ к урокам русского языка", - продолжает свой рассказ русист.

Самоизоляция и пандемия, считает педагог, большое испытание, но и большой толчок вперед. "Мне пандемия помогла хотя бы тем, что меня стали ценить, как учителя, как личность", - говорит Мариаш.