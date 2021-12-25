В Северной Македонии впервые выявлен штамм "омикрон"

Первый случай инфицирования новым "омикрон"-штаммом коронавируса выявлен в Северной Македонии. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что результаты проведенного в одной из клиник Скопье исследования подтвердили, что речь идет именно об "омикроне". Его присутствие выявлено у вакцинированного мужчины, прибывшего из Великобритании, передает ТАСС. Заболевание у путешественника протекает в легкой форме, он находится в самоизоляции.

Ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "омикрон"-штамм выявлен уже в 106 странах мира. По данным специалистов, "омикрон" имеет преимущества в росте перед "дельта"-вариантом и быстро распространяется. Однако доминировать в мире продолжает "дельта"-штамм.