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Рубрика: В мире

ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира

Фото: AFP/Nhac NGUYEN Фото: AFP/Nhac NGUYEN
Фото: AFP/Nhac NGUYEN

Новый штамм коронавируса - "омикрон" - обнаружен уже в 106 странах. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на вторник, 21 декабря.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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В организации подчеркивают, что "общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность "омикрон"-вариантом, остается очень высоким". Новый штамм выявлен в 1,6 процента случаях при секвенировании. Доминировать же в мире продолжает "дельта"-штамм, обнаруженный в 96 процентах образцов биоматериала, передает ТАСС.

В ВОЗ указывают, что "омикрон"-вариант имеет преимущества в росте перед "дельтой" и быстро распространяется. Причем это относится также к странам с "высокими уровнями иммунитета у населения".

Что же касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то, как отмечают в организации, сведения на этот счет пока являются "ограниченными". По предварительным данным, нейтрализация нового штамма снижена у пациентов, которые прошли "первичные серии вакцинации", а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что "омикрон" распространен, в основном, среди молодых людей от 20 до 30 лет. Эксперт также спрогнозировал, когда этот штамм станет доминирующим в большинстве стран Европы. По его словам, это случится в течение ближайших недель.

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