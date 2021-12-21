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Рубрика: В мире

В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон”

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает "омикрон". По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, которые приводит агентство Associated Press, этот штамм распространен, в основном, среди молодых людей от 20 до 30 лет.

Фото: iStock
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Клюге добавил, что "омикрон" обнаружен уже как минимум в 38 из 53 стран-членов европейского региона ВОЗ, а в Великобритании, Дании и Португалии этот вариант стал доминантным. В мире "омикрон" распространился по 89 странам.

Также Ханс Клюге спрогнозировал, когда этот штамм станет доминирующим в большинстве стран Европы. По его словам, это случится в течение ближайших недель.

"Мы можем видеть приближающийся новый шторм. В течение нескольких недель "омикрон" будет доминировать в большинстве стран Европы, подтолкнув и без того загруженные системы здравоохранения к краю пропасти. Огромное количество новых случаев заражения может привести к увеличению количества госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб", - считает Клюге.

В России сейчас около 30 заболевших штаммом "омикрон". Еще 16 россиян, у которых был выявлен этот штамм, уже выздоровели.

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