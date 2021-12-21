Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели

Первые 16 пациентов, у которых в России был выявлен "омикрон", выздоровели. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, эти люди уже выписаны из стационаров.

На данный момент в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон". Все больные находятся в стационаре под наблюдением врачей. Также изолированы еще 300 человек, которые с ними контактировали.

Штамм "омикрон" впервые был найден у россиян, которые вернулись в страну из-за границы.