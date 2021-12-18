ВОЗ: "Омикрон" распространился по 89 странам

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили уже в 89 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Омикрон", как отмечается в сообщении, активно охватывает страны с высоким уровнем иммунитета населения, а также имеются свидетельства того, что он распространяется значительно быстрее, чем вариант "дельта" в странах, где зафиксирована передача в общинах - удвоение числа заразившихся происходит за полтора-три дня.

Информацию о тяжести протекания ВОЗ пока считает "ограниченной", поясняя, что необходимо больше данных для того, чтобы понять, как вакцинация и иммунитет действуют на тяжесть заболевания. При этом в Великобритании и ЮАР растет число госпитализаций.

Накануне российский оперштаб поручил организовать тестирование и двухнедельный карантин для пребывающих из Кении, где была обнаружена вспышка "омикрона". Кроме того, будет ограничен въезд в Россию для иностранных граждан, которые проживают в Кении или посещали эту страну в течение последних двух недель. В России обнаружены единичные случаи заражения новым штаммом, все они были завозными.